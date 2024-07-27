Власти рассказали, когда в Иркутской области стабилизируется паводковая ситуация

Губернатор Игорь Кобзев рассказал о паводковой ситуации в Иркутской области и сообщил, когда она стабилизируется.

«Наиболее сложная обстановка складывается в Тайшетском и Нижнеудинском районах. Основной пик паводка на территорию этих районов пришелся на ночное время 26 июля. Стабилизация паводковой обстановки в западной части Иркутской области прогнозируется в течение двух ближайших суток», – сообщил глава региона в телеграм-канале.

На 12:00 27 июля на территории трех районов Иркутской области подтоплены 43 приусадебных участка, 1 участок дороги местного значения. За прошедшие сутки от воды освободились 20 жилых домов, 2 участка дорог.

Во всех подтопленных населенных пунктах организовано дежурство оперативных групп и спасателей. В Нижнеудинске для реагирования на складывающуюся обстановку сосредоточена группировка сил и средств Главного управления МЧС России, в готовности к применению вертолет Ми-8 МЧС России.

К работе уже приступили межведомсчтвенные комиссии по установлению ущерба на территориях подтполенных населенных пунктов.