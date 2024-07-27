Дом для переселенцев на 47 квартир построят в Черемхово за 219 млн рублей

В городе Черемхово в июле в городе стартовало строительство нового многоквартирного дома на улице Белинского для переселения граждан из аварийного жилья, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Финансирование работ составит более 219 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. На сегодняшний день специалисты завершили разработку котлована и подготовили фундамент, произвели вынос сетей инженерно-технического обеспечения. В ближайшее время планируется начать работы по подключению наружных инженерных сетей.

Новый дом рассчитан на 47 квартир общей площадью 2,3 тыс. кв. м. Помещения будут сданы в чистовой отделке, также планируется благоустройство прилегающей территории.

В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья в городе также строятся многоквартирные дома на улицах Шевченко и Орджоникидзе. Общая площадь возводимого жилья составляет более 11,9 тыс. кв. м.