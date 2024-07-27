К 2030 году в Иркутской области построят уникальный комплекс с телескопом для исследования Солнца

На территории Саянской солнечной обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН начали заливать фундамент для мощнейшего солнечного телескопа-коронографа. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

С 2023 года были проведены работы по подготовке площадки. В настоящее время ведется строительство. Работы идут с опережением сроков. Это уже второй этап возведения комплекса, в рамках которого также построят систему радаров, лидар, нагревный стенд и центр управления. Сейчас по этим объектам ведутся проектно-изыскательские работы.

Новый телескоп позволит исследователям решать фундаментальные задачи физики Солнца, в том числе исследовать строение солнечной атмосферы, изучать природу солнечного магнетизма и целый ряд других вопросов, которые невозможно решить без такой установки.

Первые объекты Национального гелиогеофизического комплекса были введены в эксплуатацию в 2022 и 2023 годах. Строительство всего сооружения завершится к 2030 году.