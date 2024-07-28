Власти объяснили причину возникновения смога в Иркутской области

Жители Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов пожаловались на смог. Власти Иркутской области объяснили причину возникновения явления и рассказали, когда обстановка улучшится.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

«Дым от лесных пожаров поступает в эти муниципальные образования из соседней Республики Саха (Якутия). Это четко видно на космических снимках, представленных федеральным агентством лесного хозяйства. В самих же Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах лесопожарная обстановка контролируемая», – прокомментировал министр лестного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

По данным правительства Приангарья, угрозы перехода пожаров в населенные пункты нет. Снижение задымленности на северо-востоке региона ожидается 28 июля. По прогнозам синоптиков, в воскресенье на указанных территориях ожидаются дожди: они помогут сбить смог.

В Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах сейчас действуют 13 лесных пожаров, возникших от гроз, на общей площади 3384 гектара. В их ликвидации задействовано 136 человек, включая 77 пожарных-десантников.