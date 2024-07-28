Новости

Байкальский саммит РГУД
Михаил Сигал: “Июль 2024 года – это идеальный шторм для девелоперов”
Эксперты рынка недвижимости: "Борьба за потребителя развернется в плоскости качества, а не цены"
Склады с перспективой спроса. КРИО проанализировала ситуацию со складской недвижимостью в регионе
Все материалы сюжета

Власти объяснили причину возникновения смога в Иркутской области

Жители Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов пожаловались на смог. Власти Иркутской области объяснили причину возникновения явления и рассказали, когда обстановка улучшится.

<p>Фото пресс-службы правительства Иркутской области</p>

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

«Дым от лесных пожаров поступает в эти муниципальные образования из соседней Республики Саха (Якутия). Это четко видно на космических снимках, представленных федеральным агентством лесного хозяйства. В самих же Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах лесопожарная обстановка контролируемая», – прокомментировал министр лестного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

По данным правительства Приангарья, угрозы перехода пожаров в населенные пункты нет. Снижение задымленности на северо-востоке региона ожидается 28 июля. По прогнозам синоптиков, в воскресенье на указанных территориях ожидаются дожди: они помогут сбить смог.

В Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах сейчас действуют 13 лесных пожаров, возникших от гроз, на общей площади 3384 гектара. В их ликвидации задействовано 136 человек, включая 77 пожарных-десантников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес