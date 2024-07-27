Иномарка и дом вспыхнули в Приангарье из-за короткого замыкания

В СНТ «Илга-2» в Иркутском районе произошел пожар. Во время инцидента один человек погиб, второй – пострадал, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Возгорание случилось в двухэтажном садовом доме, предварительно, из-за короткого замыкания. На момент прибытия пожарных дом и автомобиль SsangYong Actyon, припаркованный рядом, были в огне.

Из горящего здания удалось эвакуироваться одному человеку, второй скончался на месте. Он был обнаружен в ходе тушения пожара.

Аналогичный инцидент из-за аварийного электрооборудования случился в селе Ново-Ленино Осинского района. Во время этого происшествия пострадал мужчина – его госпитализировали с ожогами.