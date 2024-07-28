В Иркутске на 15 часов задержали вылет самолета в Санкт-Петербург

В Иркутске задержали вылет самолета, который должен был доставлять пассажиров из столицы Прибайкалья в Санкт-Петербург. Подробности рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Вылет рейса 366 авиакомпании «Уральские Авиалинии» по маршруту Иркутск – Санкт-Петербург должен был состояться в 05:30, однако его перенесли на 20:30.

Также накануне вовремя не состоялся вылет рейса 185 авиакомпании «ИрАэро» по маршруту Иркутск – Олекминск перенесен с 08:30 на 15:30. О причинах задержек не сообщается.