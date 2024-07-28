Новости

Байкальский саммит РГУД
Михаил Сигал: “Июль 2024 года – это идеальный шторм для девелоперов”
Эксперты рынка недвижимости: "Борьба за потребителя развернется в плоскости качества, а не цены"
Склады с перспективой спроса. КРИО проанализировала ситуацию со складской недвижимостью в регионе
Все материалы сюжета

В Иркутске на 15 часов задержали вылет самолета в Санкт-Петербург

В Иркутске задержали вылет самолета, который должен был доставлять пассажиров из столицы Прибайкалья в Санкт-Петербург. Подробности рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Вылет рейса 366 авиакомпании «Уральские Авиалинии» по маршруту Иркутск – Санкт-Петербург должен был состояться в 05:30, однако его перенесли на 20:30.

Также накануне вовремя не состоялся вылет рейса 185 авиакомпании «ИрАэро» по маршруту Иркутск – Олекминск перенесен с 08:30 на 15:30. О причинах задержек не сообщается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес