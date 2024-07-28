Новости

Байкальский саммит РГУД
Михаил Сигал: “Июль 2024 года – это идеальный шторм для девелоперов”
Эксперты рынка недвижимости: "Борьба за потребителя развернется в плоскости качества, а не цены"
Склады с перспективой спроса. КРИО проанализировала ситуацию со складской недвижимостью в регионе
Все материалы сюжета

Часть домов на Байкальском тракте может на полдня остаться без света

В Иркутске произошло отключение света в части домов на Байкальском тракте. Подробности рассказали в пресс-службе ИЭСК.

«28 июля в 04:00 по местному времени из-за технологического нарушения работы сети было произведено отключение электроэнергии в поселке Молодежный и некоторых близлежащих СНТ, расположенных по Байкальскому тракту», – говорится в сообщении.

Бригада Восточных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 17:00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес