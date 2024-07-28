Часть домов на Байкальском тракте может на полдня остаться без света

В Иркутске произошло отключение света в части домов на Байкальском тракте. Подробности рассказали в пресс-службе ИЭСК.

«28 июля в 04:00 по местному времени из-за технологического нарушения работы сети было произведено отключение электроэнергии в поселке Молодежный и некоторых близлежащих СНТ, расположенных по Байкальскому тракту», – говорится в сообщении.

Бригада Восточных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 17:00.