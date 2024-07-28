В Иркутской области в понедельник перекроют участок дороги в Ольхонском районе

29 июля движение на участке автомобильной дороги Тогот – Курма в Ольхонском районе будет перекрыто, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Движение закроют на участке с 0-го по 17-й километр с 10:00 до 11:00. В это время будут проводить буровзрывные работы в рамках реконструкции дороги Тогот – Курма.

«Дорога расположена на особо охраняемой природной территории, работы на ней сопряжены с экологическими ограничениями. Проведение буровзрывных работ допускается в рамках реконструкции, согласно постановлению правительства РФ», – говорится в сообщении.

Перед проведением таких работ была проведена оценка воздействия на животный мир: подрядная организация обязуется выполнять предписанные рекомендации.