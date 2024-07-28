Свыше 10 проектов благоустройства из Иркутской области поборются за федеральные деньги

Одиннадцать проектов благоустройства общественных территорий из Иркутской области будут участвовать в конкурсе по созданию комфортных пространств в малых городах и исторических поселениях, рассказал в телеграм-канале губернатор Игорь Кобзев.

«В конкурсе примут участие проекты из городов Алзамай, Байкальск, Железногорск-Илимский, Киренск, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Кут, Черемхово, Усть-Илимск. Итоги подведет МинЖКХ РФ в рамках мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» 1 сентября 2024 года», – говорится в сообщении.

Всего с 2018 года победителями конкурса признаны 23 проекта из Иркутской области, которые получили федеральные средства на реализацию. Уже завершено 15 из них, еще восемь находятся в работе, в том числе обустройство трех из них началось в этом году.

В частности, в 2024 году создают «Байкальский космос» в Байкальске. Здесь обустраивают зону променада, мини-площадь «Неформат», познавательный и Космический скверы, торговый переулок и места для тихого отдыха.

Также в работе находится «Город из трамвайного окна 2» в Усолье-Сибирском. В его рамках благоустроят территорию вдоль улиц Менделеева и Интернациональная с использованием элементов советской мозаики и деревянного зодчества, а главным объектом станет трамвай.

Воплотят в реальность и проект «Сошлись не только звезды» в Алзамае. Это будет парк наблюдений по улице Ломоносова, в котором все посвящено астрономии: башня для наблюдений, настилы с амфитеатром и зоны отдыха.