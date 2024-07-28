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В Приангарье восстанавливают участки дорог, размытые во время паводка

В Нижнеудинском районе приступили к восстановлению дорог, размытых во время паводков. Работы проводят специалисты подрядных организаций ОГКУ «Дирекция автодорог». Подробности рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Организовано обустройство объездной на 26-м км автомобильной дороги Шумский – Чехово. Восстановлен временный проезд через реку Хингуйка на 29-м км трассы Нижнеудинск – Боровинок – Чуна.

На 26-м км дороги Шумский – Чехово рекой Кирей размыло насыпь. В рамках восстановления был обустроен объезд поврежденного участка через деревню Кирей-Муксут. На размытую зону для ремонта полотна и отсыпки проезда специалисты завезли 60 кубометров железобетонного лома.

На 29-м км дороги Нижнеудинск – Боровинок – Чуна размыло временную объездную дорогу, которую обустроили при ремонте моста через реку. Для ее восстановления завезли 405 кубов щебенистого грунта, уложены две цистерны.

«Всего на 27 июля поводками было повреждено 17 участков дорог в Тулунском. Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах. На всех участках устраняются последствия подтопления, выставлены дорожные знаки, ведется мониторинг. По поручению главы региона Игоря Кобзева, вопрос восстановления автодорог от последствий паводков взят на особый контроль», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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