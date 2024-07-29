«Ничего хорошего российской экономике ждать полтора года не приходится» – эксперт БКС

Российский ЦБ повысил ключевую ставку с 16% до 18%.

– Ожидаемое решение и неутешительные комментарии, – отмечает в своём выпуске «Без плохих новостей» эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на этот год с 15,5% до 17,2%, и на следующий – с 11,00% до 15,00%. Иными словами, ничего хорошего российской экономике ждать полтора года не приходится.

Высокие ставки делают очень заманчивым размещение средств на депозитах. Там уже скопилось почти 53 триллионов рублей, прирост за год – на 27%. Эти цифры уже сопоставимы с капитализацией всего российского фондового рынка, которая составляет 58 триллионов рублей.

– Размер процентных ставок имеет прямое влияние на бизнес компаний. Очевидно, что при повышении ставок компании больше тратят на обслуживание долга и меньше склонны инвестировать в новые проекты, то есть экономическая активность будет замедляться. Но есть ещё одна особенность, о которой не все знают. При росте ставок падает экономическая прибыль. В отличие от бухгалтерской прибыли она скорректирована на альтернативное размещение капитала. То есть, если отдача на инвестированный капитал выше средневзвешенной стоимости этого капитала, то экономическая прибыль есть, и фирма создаёт ценность для акционеров – вэлью (англ. value). Стоимость капитала напрямую зависит от процентных ставок. В результате возникает интересный эффект: с формальной бухгалтерской точки зрения компания может быть прибыльной, но по сути неэффективной, то есть инвестировать в такой бизнес – не выгодно, – поясняет Максим Шеин.

Он отмечает, среди нефинансовых публичных компаний в России 90% имеют бухгалтерскую прибыль по итогам 2023, но только 60% имеют экономическую прибыль.

– В этом году ставки уже на рынке 16%, а сейчас будут 18%, поэтому по итогам 2024 года только 50% компаний или даже меньше будут иметь экономическую прибыль. В современных условиях, когда ожидания снижения ключевой ставки всё больше смещаются на долгосрок, инвестиционные привлекательностью обладают компании, во-первых, с высоким уровнем отдачи на инвестированный капитал, и во-вторых, с относительно низкой долговой нагрузкой, – резюмирует эксперт БКС Мир инвестиций.