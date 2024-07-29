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Конфискацию собственности распространят на ближайших родственников коррупционеров

Столь серьезную меру планируется применять к преступлениям, совершенным в составе организованной группы и при отказе коррупционера сотрудничать со следствием. Об этом пишут «Известия».

Необходимость законодательных изменений в пояснительной записке к поправкам в ст. 104.1 УК РФ объясняется поручением президента наращивать усилия по противодействию и предупреждению коррупции. Причем значительная роль в этом отводится апробации новых, более эффективных подходов.

В связи с этим автор законопроекта, замглавы комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин, считает, что особое внимание на законодательном уровне целесообразно уделить совершенствованию уголовно-правового института конфискации, чтобы имелась возможность ее применения к нарушителям на системной основе. Сейчас эта мера применяется редко. «В 2019 году к ней суды прибегли всего лишь к 3,6% осужденных коррупционеров, в 2020 году – 4,1% (291 человек). За получение взятки (ст. 290 УК РФ) к конфискации в 2021 году суды прибегли лишь в одном из 10 случаев (только в отношении 96 из 891 осужденных)», –указывается в пояснительной записке.

Ранее в обвиняемому в коррупции мэру Катангского района продлили арест. «Постановлением суда мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 4 апреля 2024 года включительно», – говорится в сообщении. Сергей Чонский обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Предполагается, что деньги чиновнику платили бизнесмены, которым за плату предоставлялись преимущества на аукционах по поставкам дизельного топлива.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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