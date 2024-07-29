Квартиры на «вторичке» в ближнем Подмосковье подорожали на 7% за год

На вторичном рынке городов, ближайших к столице, цены за последний год везде выросли – меньше, чем в Москве, но больше, чем в целом по Московской области. Это показало исследование по 17 городам-спутникам, проведенное специалистами федерального портала «МИР КВАРТИР».

Самым дорогим городом ближней зоны Подмосковья является Реутов, где квадратный метр недвижимости на вторичном рынке стоит 216 788 рублей, а средняя квартира – 11 795 987 рублей. За ним по стоимости жилья следуют Красногорск (210 248 руб./кв. м и 11 721 521 рубль), Долгопрудный (209 146 руб./кв. м и 10 829 240 рублей), Одинцово (205 245 руб./кв. м и 11 282 867 рублей) и Химки (204523 руб./кв. м и 11 326 179 рублей).

Самым доступным из 17 рассмотренных городов стал Щелково, где метр стоит 139 444 рубля, а средний лот – 7 456 337 рублей. Также не слишком дороги квартиры в Лыткарино (142 786 руб./кв. м и 7 071 166 рублей), Подольске (154743 руб./кв. м и 8 486 384 рубля), Лобне (156 494 руб./кв. м и 8 316 485 рублей) и Домодедово (161 497 руб./кв. м и 8 233 508 рублей).