258 семей в Иркутской области направили маткапитал на строительство и реконструкцию дома

С начала года на эти цели Отделение Социального фонда России по Иркутской области перечислило жителям региона более 100 миллионов рублей.

— Одним из способов для распоряжения средствами материнского капитала является улучшение жилищных условий, в частности, строительство или реконструкция дома. Направить маткапитал на эти цели можно после того, как ребенку, с рождением которого семья получила сертификат, исполнится 3 года. Строительные работы или реконструкцию дома семья может провести самостоятельно или с привлечением подрядной организации, — рассказали в отделении Социального фонда по Иркутской области.

Чтобы провести реконструкцию дома на средства материнского капитала, необходимо соблюсти ряд условий: помещение должно иметь статус жилого дома и быть предназначено для постоянного проживания, дом должен быть в собственности владельца сертификата или его супруга, а земля под ним — в собственности, аренде или бессрочном пользовании.

Реконструкция влечет увеличение площади объекта индивидуального жилищного строительства, например, пристрой к дому или возведение дополнительного этажа. Факт увеличения общей площади жилого помещения должен быть подтвержден актом администрации. Важно помнить, что ремонт дома реконструкцией не является.

Для строительства дома на средства материнского капитала земельный участок, на котором будет возводиться объект, также должен быть оформлен в собственность владельца сертификата или супруга владельца сертификата. Возвести дом можно и на садовом участке при условии, что жилье предназначено для постоянного, а не для временного проживания. После того, как дом будет построен, необходимо выделить доли для всех членов семьи, включая детей.