Ярмарка вакансий ИНК пройдет 2-3 августа в Усть-Куте

Ярмарка вакансий Иркутской нефтяной компании (ИНК) пройдет 2-3 августа в Усть-Куте. Горожане узнают актуальную информацию о требующихся специалистах.

Очередная ярмарка состоится на площади Дома культуры «Речники» (ул. Речников, 34) и площади речного вокзала (ул. Калинина, 8) с 10:00 до 15:00. Специалисты компании расскажут о программе «ПрофСтарт» по подготовке кадров для Иркутского завода полимеров, помогут составить резюме и проконсультируют по вопросам трудоустройства.

Программа «ПрофСтарт» предусматривает официальное трудоустройство с первого дня обучения, выплату заработной платы и социальные гарантии, в том числе, ДМС, санаторно-курортный отдых, дополнительное обучение, частичную оплату детского отдыха и др.

Узнать подробности о программе можно в Центре карьеры ИНК в Усть-Куте по адресу: ул. Кирова 41, оф. 23. Контактные данные: 8-914-010-27-99, zavod@irkutskoil.ru. С актуальными вакансиями компании можно ознакомиться по ссылке.

ИНК создает рабочие места во всех регионах присутствия – Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия). В 2023 г. на работу было принято почти 3 тыс. человек, половина из них – сотрудники Иркутского завода полимеров.