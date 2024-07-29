За изменой должен следовать развод, считают 3 из 4 иркутян - опрос SuperJob

В неверности признался каждый девятый иркутянин, имеющий опыт семейных отношений. Согласно опросу, мужчины в два раза чаще женщин допускают связи на стороне: 14 и 8% соответственно, показал опрос SuperJob.

Основной причиной, которой люди объясняют свои измены, являются семейные проблемы — 18%. На втором месте — жажда новых впечатлений — 13%. По 11% респондентов признались, что причиной стала влюблённость или физиология. Причем мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией, а женщины винят в ситуации семейные кризисы и признаются, что таким образом мстят мужьям.

Иркутяне довольно категоричны в отношении изменщиков. 76% заявили, что преданной стороне следует разрывать отношения: 40% однозначно уверены в этом, еще 36% — скорее уверены. Мужчины более категоричны, несмотря на то что в большей степени склонны к адюльтерам: они чаще считают, что за изменой должен следовать развод.