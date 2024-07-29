Сбер поддерживает предложение по созданию регулируемого рынка криптовалют

Это движение в правильном направлении, считают в банке.
«Сбер» направил в ЦБ РФ пожелания к параметрам экспериментального правового режима биржевых торгов криптовалютой и продолжит активно участвовать в его проработке, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правления банка Анатолия Попова.
— «Сбер» поддерживает инициативу по созданию регулируемого рынка криптовалют. Это движение в правильном направлении, которое позволит упорядочить оборот цифровых валют, в том числе связанный с легализацией майнинга. «Сбер» уже направил в ЦБ пожелания к параметрам экспериментального правового режима и продолжит активно участвовать в его проработке», — сообщил Попов.
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По его словам, инициатива создаст основу для потенциального использования цифровых валют во внешнеэкономической деятельности, что расширит возможности для международных расчетов.
Напомним, ЦБ РФ в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций планирует установить правила проведения организованных торгов цифровой валютой, следует из законопроекта, одобренного комитетом Госдумы по финансовому рынку ко второму чтению. Кроме того, Банк России сможет создать оператора по расчетам в цифровых валютах на базе Национальной платежной системы (НПС) в рамках ЭПР, передает Интерфакс. Согласно тексту законопроекта, в рамках эксперимента ЦБ c 1 сентября сможет создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы. Соответствующие поправки в закон «О Национальной платежной системе» (НПС) также рекомендованы комитетом Госдумы к принятию. ЦБ определит правила работы данной электронной платформы, оператора и пользователей, а также определит требования к деятельности оператора электронной платформы по оказанию услуг расчетов по сделкам с цифровыми валютами.