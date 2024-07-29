Сбер поддерживает предложение по созданию регулируемого рынка криптовалют

Это движение в правильном направлении, считают в банке.

«Сбер» направил в ЦБ РФ пожелания к параметрам экспериментального правового режима биржевых торгов криптовалютой и продолжит активно участвовать в его проработке, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правления банка Анатолия Попова.

— «Сбер» поддерживает инициативу по созданию регулируемого рынка криптовалют. Это движение в правильном направлении, которое позволит упорядочить оборот цифровых валют, в том числе связанный с легализацией майнинга. «Сбер» уже направил в ЦБ пожелания к параметрам экспериментального правового режима и продолжит активно участвовать в его проработке», — сообщил Попов.

