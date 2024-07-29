Дальневосточная ипотека АТБ – в лидерах рынка по версии Выберу.ру

Предложение по ипотеке от Азиатско-Тихоокеанского банка заняло 8 место в рейтинге лучших программ дальневосточной ипотеки в июле 2024 года по версии финансового портала Выберу.ру.

АТБ предлагает ставку 2% годовых на срок до 20 лет. Максимальная сумма кредита – 9 млн рублей, первоначальный взнос – 20%.

При составлении рейтинга команда Выберу.ру оценивала значение процентной ставки, наличие опций для её снижения, сумму ежемесячных платежей и полную стоимость кредита. Также редакция рассматривала требования к условиям страхования, сумму и срок погашения кредита, наличие единовременных комиссий и преимуществ для зарплатных клиентов.

Дальневосточная ипотека распространяется на покупку недвижимости или строительство дома на Дальнем Востоке. Ей могут воспользоваться супруги возрастом до 36 лет, не состоящий в браке родитель до 36 лет, имеющий ребенка до 19 лет, а также учителя, врачи с профильным стажем в ДФО и владельцы дальневосточного гектара.

Узнать больше о программе Дальневосточной ипотеки от АТБ, рассчитать платёж с помощью онлайн-калькулятора и оформить заявку на консультацию можно на сайте АТБ.

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