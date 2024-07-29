АТБ поддержал фестиваль «Крылья Сахалина – 2024»

Азиатско-Тихоокеанский банк выступил партнёром юбилейного, десятого фестиваля музыки, спорта и авиации «Крылья Сахалина – 2024». Он прошёл 19-21 июля на аэродроме «Пушистый» Корсаковского района Сахалинской области. Участники конкурсов в рамках мероприятия получили призы от АТБ.

«Крылья Сахалина» – крупнейший на Дальнем Востоке фестиваль, который ежегодно собирает более 50 тысяч зрителей. В честь юбилея «Крыльев» организаторы подготовили для гостей фестиваля насыщенную программу: авиашоу, мастер-классы, джип-триал, спортивные соревнования, полёты на воздушных шарах, концерты с участием местных музыкальных коллективов и звёзд российской сцены и много других активностей. На территории аэродрома все было подготовлено к празднику, работали различные творческие, спортивные и музыкальные площадки, а также зоны питания.

«Для АТБ очень почётно принять участие в таком значимом культурном событии в жизни области. Это атмосферное, масштабное и зрелищное мероприятие, которое дарит массу ярких впечатлений. Развитая культурная среда привлекает таланты и способствует экономическому росту, поэтому, поддерживая такие проекты, мы как ответственный бизнес не только выполняем свой этический долг, но и вносим свой вклад в процветание региона», – рассказала региональный директор АТБ по розничному бизнесу по Камчатскому краю и Сахалинской области Мария Аккалайнен.