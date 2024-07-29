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Альфа-Банк повысил ставки по вкладам до 19% годовых

Альфа-Банк повысил ставки по вкладам в рублях на разные сроки — на 4 месяца, полгода и 1 год.

– Максимальная ставка по Альфа-Вкладу на 1 год увеличилась для всех клиентов до 18,5% годовых, для клиентов Alfa Only — до 19%. Вклад на полгода можно открыть под 17,5% годовых, а клиентам Alfa Only предлагается ставка до 18%, – говорится в сообщении банка.

По вкладам на 4 месяца можно получить до 17% годовых — новые условия действуют для всех клиентов на вновь открываемые вклады.

Напомним, что Банк России после полугодового перерыва вернулся к повышению ключевой ставки — на заседании 26 июля она была увеличена с 16% до 18%. Регулятор заявил, что будет удерживать высокую ставку до конца года и дольше.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxvHaoJg

/ Сибирское Информационное Агентство /
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