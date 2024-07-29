В Альфа-Банке лучшие программы лояльности и клиентский опыт

Программы лояльности Альфа-Банка для бизнеса и розничных клиентов, а также клиентский опыт признаны лучшими в национальной премии Loyalty & CX Awards Russia в главных номинациях.

Программа лояльности для бизнеса «Деньги сверху» — «Лучшая программа лояльности в сегменте B2B», «Лучшая программа кэшбэка банковских продуктов» и «Лучший каталог вознаграждений».

Эксперты высоко отметили то, что в рамках программы «Деньги сверху» предприниматели могут получать настоящие деньги, а не только баллы. Клиенты малого бизнеса могут заработать бонусы за то, что клиенты и так делают каждый день — оплачивают покупки, перечисляют налоги, пополняют счет, пользуются банковской картой, подключают новые сервисы. Тратить бонусы можно на свое усмотрение: просто снять деньги, оплатить услуги банка, обменять на технику, поездки на такси, мобильный интернет и многое другое.

Жюри максимально высоко отметило работу команды банка в розничном направлении – награду получили: Партнёрская платформа, Alfa Only, Альфа-Выгодно, Альфа Улей, Кредиты под залог недвижимости, Управление клиентским опытом, Инвестиции, Зарплатный проект, xPlatform, а также Коалиционная программа лояльности. Кроме того, Альфа-Банк получил гран-при как СХ-команда года.

Национальная премия для предложений и кейсов в области маркетинга лояльности, управления взаимоотношениями и опытом клиентов Loyalty & CX Awards Russia основана в 2014 году. Её получают компании, которые лучше всех работают с лояльностью и управляют опытом клиентов. В 2023 году было заявлено более 280 проектов от более чем 180 компаний.