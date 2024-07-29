Крупные корпоративные клиенты Альфа-Банка теперь могут открывать счета онлайн

Альфа-Банк улучшил возможности сервиса «Альфа-офис» для крупного бизнеса.

Теперь сотрудники корпоративных клиентов банка могут самостоятельно, не обращаясь к клиентскому менеджеру, подать заявку на открытие РКО, заполнить анкету клиента, отправить в банк необходимый пакет документов в электронном виде через личный кабинет.

Это сокращает скорость открытия счета до одного дня, а в случае дочерних компаний – до нескольких часов. Также в личном кабинете теперь можно отследить статус открытия счета, получить предложения от банка и даже вызвать курьера.

«Наша разработка существенно упрощает и ускоряет процесс взаимодействия с банком. Возможность открыть счёт непосредственно в личном кабинете – это уникальное предложение для крупного инвестиционного бизнеса. Теперь не придется тратить время на встречу с клиентским менеджером, ждать, пока пройдет процесс загрузки документов в систему. Все стало гораздо проще, быстрее и безопаснее», - отметил Владислав Кононенко, начальник управления развития цифровых каналов.