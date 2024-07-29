В Альфа-Банке запустили безопасный файлообменник для предпринимателей

В банке создали сервис Альфа-Диск, который позволяет просто, быстро и безопасно передавать конфиденциальные данные.

Предпринимателям часто приходится обмениваться конфиденциальной информацией, важными финансовыми документами. Поэтому в Альфа-Банке создали сервис Альфа-Диск – он позволяет быстро и безопасно передавать данные. Получить важные документы от партнеров и сотрудников можно только по уникальной ссылке, защищенной паролем. Антивирусная проверка не пропустит зараженные файлы.

Сервис доступен клиентам Альфа-Банка по подписке Альфа-Безопасность. Доступ к файлам открыт с любого устройства 24/7. Загружать можно любые файлы. Среди них документы в электронном виде, фотографии, сканы документов, электронные таблицы и презентации.

«Предпринимателям необходимо постоянно передавать конфиденциальные данные от партнеров, сотрудников и кандидатов на прием на работу – копии документов, сведения о производстве, заявки на поставку, личные данные. Поэтому мы создали сервис, который позволит обеспечить безопасность данных и финансовых документов», – рассказала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Узнать подробности и оформить заявку можно на сайте Альфа-Банка.