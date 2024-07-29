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Банк «Солидарность» предупреждает об изменении мер безопасности

С 25.07.2024 вступает в силу Федеральный закон от 24.07.2023 № 369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платёжной системе» (далее - Закон).

– В соответствии с этим Законом, с 25.07.2024 Банк вправе приостановить платёж на срок до двух дней (без учёта дня перевода), если информация о получателе денежных средств содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошенничества. Если у вас возникают вопросы при переводе денежных средств, пожалуйста, обращайтесь по телефону: 8 800 700 9220 (звонок по России бесплатный), – говорится в сообщении банка.


 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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