Банк «Солидарность» предупреждает об изменении мер безопасности

С 25.07.2024 вступает в силу Федеральный закон от 24.07.2023 № 369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платёжной системе» (далее - Закон).

– В соответствии с этим Законом, с 25.07.2024 Банк вправе приостановить платёж на срок до двух дней (без учёта дня перевода), если информация о получателе денежных средств содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошенничества. Если у вас возникают вопросы при переводе денежных средств, пожалуйста, обращайтесь по телефону: 8 800 700 9220 (звонок по России бесплатный), – говорится в сообщении банка.