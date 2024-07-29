Альфа-Банк улучшил условия по кредиту под залог недвижимости

Альфа-Банк улучшил условия кредитования под залог недвижимости. Теперь клиенты могут получить кредит под залог на сумму до 30 млн рублей. Кроме этого, банк повысил максимальный срок кредита — до 15 лет.

Оценка залога вместо трёх дней занимает всего 10 минут. Не нужно привлекать никаких экспертов, проводить осмотр квартиры и составлять фотоотчет. Вся оценка проходит онлайн, бесплатно для клиента.

Для оформления нужен только паспорт и адрес недвижимости. Оформить залоговый кредит можно на любую покупку — квартиру, дом, машину и не только. Деньги придут на счет в тот же день.