Альфа-Банк получил более 71 млрд рублей чистой прибыли за первое полугодие 2024 года

Альфа-Банк отчитался о финансовых результатах по РСБУ за 6 месяцев 2024 года. Чистая прибыль по итогам первого полугодия составила 71,1 млрд рублей.

Банк продолжает наращивать рыночные позиции по размеру совокупных активов и капитала и сохраняет уверенную позицию крупнейшего российского частного банка. Активы Альфа-Банка увеличились на 12% с начала года: портфель розничных кредитов вырос на 22%, а портфель кредитов юридических лиц — на 16%. Депозитный портфель банка показывает рост на 6%, в том числе, за счет увеличения средств физических лиц на 15%.

Чистые процентные доходы увеличились на 63%, а чистые комиссионные доходы — на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«По итогам первого полугодия Альфа-Банк продолжает демонстрировать впечатляющий рост по всем направлениям бизнеса. Только с начала года мы нарастили розничную клиентскую базу более чем на 3 млн человек. Объем клиентской базы МСБ приблизился к отметке 1,8 млн компаний. Мы сохраняем статус технологического лидера в наших цифровых сервисах и лучшего работодателя страны, активно работаем со студентами — особенно в регионах. Талантливая молодежь по всей стране выбирает для себя перспективы развивать и строить передовой финтех вместе с Альфа-Банком. Я горжусь нашей командой и нашим общим результатом», — поделился Владимир Верхошинский, глава Альфа-Банка.