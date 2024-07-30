Альфа-Банк стал генеральным партнёром HSE CREATIVE OPEN

Альфа-Банк поддерживает международный онлайн-конкурс, объявленный Школой дизайна НИУ ВШЭ.

HSE CREATIVE OPEN объединяет оригинальные идеи и эффектные проекты по всем направлениям дизайна, современного искусства и моды. Проект привлекает внимание креативного сообщества к развитию профессий в индустрии. Принять участие в конкурсе могут как начинающие специалисты и студенты, так и выпускники креативных направлений различных учебных заведений вне зависимости от места проживания.

В рамках сотрудничества Альфа-Банк подготовил брифы для номинаций «гейм-дизайн», «моушн-дизайн» и «цифровой дизайн». За первое место победители в каждой из номинаций получат 50 000 рублей, за второе – 30 000, третье – 20 000 рублей. Авторы лучших идей могут получить предложение о трудоустройстве.

Заявки на номинации по специальным брифам Альфа-Банка принимаются до 15 августа 2024 года включительно. Итоги конкурса будут озвучены в начале сентября на финальном митапе Альфа-Банка х Школы дизайны. На него будут приглашены все участники конкурса.

«Мы в Альфа-Банке верим в потенциал молодых талантов и стремимся создавать инновационную и креативную среду, где приветствуются смелые и нестандартные идеи. Именно поэтому мы с удовольствием поддерживаем HSE CREATIVE OPEN, который даёт возможность молодым дизайнерам проявить себя. Мы уверены, что среди участников найдутся будущие звёзды, которых мы с удовольствием пригласим присоединиться к нашей команде и реализовать свои идеи в реальных проектах банка. Это отличный шанс проявить себя и получить интересный опыт работы в динамичной и быстро развивающейся среде», – прокомментировала Ирина Волошина, дизайн-директор Альфа-Банка.