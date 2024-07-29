Альфа-Банк запустил безлимитный сервис внесения изменений в налоговой для бизнеса

Теперь предприниматели могут оперативно обновлять информацию в Федеральной налоговой службе без дополнительных затрат.

Сервис «Смена данных ФНС» позволяет предпринимателям быстро и без ошибок вносить изменения в ОКВЭД, менять наименование юридического лица и адрес, корректировать контактные и паспортные данные, а также обновлять информацию о руководителе.

Дополнительно клиенты получают сервис «Ликвидация и перерегистрация бизнеса» в подарок.

С данным сервисом предпринимателю не нужно разбираться в юридических тонкостях и посещать налоговую, чтобы вносить изменения своевременно. Заполнение анкеты в интернет-банке Альфа-Бизнес занимает всего 5 минут.

При этом документы формируются автоматически и отправляются в ФНС онлайн. Имея такой сервис под рукой, можно избежать массу проблем из-за недостоверных сведений – от блокировки расчетного счета до принудительной ликвидации через полгода. До 31 июля предприниматели могут получить доступ навсегда по цене одного месяца.

«Наш сервис помогает избежать штрафов и проверок, минимизируя ошибки и позволяя бизнесу сосредоточиться на главном — развитии и росте. Заменить данные в ФНС можно очень быстро. Мы создаем условия, при которых предприниматели могут быть уверены в стабильной и бесперебойной работе своего бизнеса», — рассказала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Подробнее о сервисе — на сайте Альфа-Банка.