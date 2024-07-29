Авария на электросетях произошла в Октябрьском районе Иркутска

Это уже третье крупное отключение за последнюю неделю.

29 июля в 05:05 произошло отключение электроснабжения в Октябрьском округе Иркутска: улицы Дыбовского, Ржанова, проспект Маршала Жукова.

– Под отключение попало 104 объекта, из них 4 социальных: это детские сады № 186, 158, 28, а также детская стоматологическая поликлиника № 2, – подчеркнул заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров. – Это уже третье крупное отключение за последнюю неделю. Администрация Иркутска держит ход восстановительных работ на контроле.

По информации диспетчера ЮЭС ОАО «Иркутская электросетевая компания», произошло повреждение КЛ-10 кВ, место повреждения найдено. Восстановительные работы проводятся силами ЮЭС ОАО «Иркутская электросетевая компания». Ориентировочное время восстановления – 17:00 часов.

Напомним, что в пятницу, 26 июля, без света остались пять жилых домов по улице Дыбовского. Как пояснили в мэрии, подрядной организацией проводились земляные работы, в процессе которых произошло повреждение кабеля электроснабжения из-за его неправильного расположения на топоснове и отсутствия защиты от механического повреждения.