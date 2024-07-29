86% жилья в Иркутской области построено населением

В Иркутской области по итогам первого полугодия 2024 года введено более 854 тыс. кв. м. жилья, сообщает Иркутскстат. Из них 86% (738 тыс. кв.м) построено населением и только 14% (116 тыс. кв.м) – застройщиками.

В пресс-службе регионального правительства отмечаают, что регион перевыполняет установленный Минстроем РФ план по вводу жилья. Тем не менее министр строительства Иркутской области Александр Галкин в интервью SIA.RU заявил, что прогнозирует снижение ввода жилья во втором полугодии.

Застройщики также не исключают сокращения объемов строительства. На это влияют и рост ключевой ставки, и отмена льготной ипотеки для новостроек с 1 июля. «В случае стагнации на рынке мы готовы приостановить часть проектов», - сообщили они на Байкальском саммите РГУД.

Напомним, что Банк России после полугодового перерыва вернулся к повышению ключевой ставки — на заседании 26 июля она была увеличена с 16% до 18%. Регулятор заявил, что будет удерживать высокую ставку до конца года и дольше.