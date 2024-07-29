Ведомости: Льготное кредитование МСП могут отменить

Субсидии из-за высоких ставок стали слишком дорогими для бюджета.

Власти рассматривают сценарий приостановки льготных программ кредитования МСП в 2025-2030 гг., сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Речь идет о двух льготных программах кредитования МСП – «1764» и инвестиционной для бизнеса из приоритетных отраслей.

Если решение будет принято в пользу отказа от льготных программ, то затраты бюджета ограничатся только продолжением субсидирования уже выданных кредитов. Это потребует 150 млрд руб.. Сохранение льготных программ будет стоить бюджету в следующие шесть лет 370 млрд руб., из которых на новые выдачи будет направлено 220 млрд руб.

С одной стороны, сомнения в продолжении льготных программ связаны с их растущей стоимостью для бюджета из-за ключевой ставки. С другой, банки также гораздо менее заинтересованы предоставлять займы, поскольку величина субсидии не покрывает их рисков по кредиту.

В пятницу, 26 июля, Банк России после полугодового перерыва вернулся к повышению ключевой ставки — она была увеличена с 16% до 18%. Регулятор заявил, что будет удерживать высокую ставку до конца года и дольше.

Минэкономразвития России реализует программу льготного кредитования «1764», в рамках которой для микро- и малого бизнеса доступны кредиты по ставкам «ключевая ставка Банка России + 2,75%» и «ключевая ставка Банка России + 3,5%», но не более 15,75%. В ней участвуют компании из самых разных отраслей экономики. Также возможностями программы пользуются индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Программа льготного инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей предусматривает, что при ключевой ставке более 10% (сейчас – 18%) стоимость займов для малого бизнеса не может быть выше 9%, для среднего – не более 7,5%. Если ключевая ниже этого уровня, то процент по кредиту рассчитывается по-другому. В частности, как ставка ЦБ минус 3,5 п. п. для малого и минус 5 п. п. для среднего бизнеса.

В целом государство сейчас более взвешенно относится к раздаче льготных кредитов. Так, с 1 июля 2024 года была отменена льготная ипотека для новостроек по «Государственной программе 2020».