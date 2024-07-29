Курьеры, медики, водители и педагоги чаще всего работают сверхурочно

В Иркутске 61% работающих на полную занятость пожаловались на переработки. Судя по их оценкам, в среднем из-за сверхурочных они трудятся практически на треть больше времени, чем положено на одну ставку. С прошлого года ситуация не улучшилась, показал опрос SuperJob.
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Мужчины работают за пределами норм рабочего времени чаще, чем женщины. Молодежь соглашается на сверхурочные чаще тех, кто старше. Среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц больше тех, кто продолжает трудиться и после окончания рабочего дня.
Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще работают сверхурочно курьеры, медицинские сестры, водители, врачи и педагоги, реже — операторы кол-центров и менеджеры по продажам.
Недавно ЦБ заявил о рекордном кадровом голоде в РФ. Обеспеченность российских компаний кадрами во II квартале снизилась до исторического минимума (-30,8 п.), говорится в «Мониторинге предприятий» Банка России.