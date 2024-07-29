Курьеры, медики, водители и педагоги чаще всего работают сверхурочно

В Иркутске 61% работающих на полную занятость пожаловались на переработки. Судя по их оценкам, в среднем из-за сверхурочных они трудятся практически на треть больше времени, чем положено на одну ставку. С прошлого года ситуация не улучшилась, показал опрос SuperJob.

Мужчины работают за пределами норм рабочего времени чаще, чем женщины. Молодежь соглашается на сверхурочные чаще тех, кто старше. Среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц больше тех, кто продолжает трудиться и после окончания рабочего дня.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще работают сверхурочно курьеры, медицинские сестры, водители, врачи и педагоги, реже — операторы кол-центров и менеджеры по продажам.

Недавно ЦБ заявил о рекордном кадровом голоде в РФ. Обеспеченность российских компаний кадрами во II квартале снизилась до исторического минимума (-30,8 п.), говорится в «Мониторинге предприятий» Банка России.