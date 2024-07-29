Молодые специалисты активнее копят на пенсию с работодателем

В первом полугодии 2024 года число сотрудников российских компаний, которые формируют капитал на пенсию при поддержке работодателя в СберНПФ, выросло в два с половиной раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. В среднем сберегатели откладывают в корпоративные пенсионные программы по 4,5 тыс. рублей. При этом самые большие суммы на корпоративную пенсию направляют логисты, а копить раньше всех начинают финансисты.

За шесть месяцев 2024 год свыше 8 тыс. сотрудников российских компаний присоединились к корпоративной пенсионной программе (КПП) «Паритетная» от СберНПФ. Это на 146% превышает аналогичный показатель 2023 года. Активнее других КПП пользуются миллениалы (люди, родившиеся в 1981-1996 годах), которые заключили 62% новых договоров. Каждую пятую (23%) программу оформил представитель поколения X (1965-1980 годы), каждую седьмую (15%) ― зумер (родившиеся с 1997 года).

По данным СберНПФ, в первом полугодии 2024 года в среднем россияне откладывали в корпоративные пенсионные копилки по 4,5 тыс. рублей с комфортной для себя периодичностью. Это на 27% больше, чем в первые шесть месяцев 2023 года. При этом компании софинансируют взносы своих сотрудников. Логисты вкладывали в пенсию с работодателем в среднем по 16 тыс. рублей (+63%), IT-специалисты ― по 9,6 тыс. рублей (+41%), сотрудники сферы образования, культуры и науки ― по 9,4 тыс. рублей (+78%), строители ― по 8 тыс. рублей (+128%), а финансисты ― по 4 тыс. рублей (+20%).

Как показывает анализ клиентского портфеля СберНПФ, формировать капитал с помощью КПП россияне начинают в среднем за 23 года до наступления пенсионных оснований (против 20 лет в первом полугодии 2023 года). Раньше всех к этому вопросу подступаются финансисты ― за 24 года.

«В январе-июне 2024 года молодые специалисты чаще формируют пенсию с работодателем, чем в аналогичном периоде прошлого года: миллениалы увеличили число открытых КПП-копилок в два раза, зумеры ― в четыре раза. Выросла для представителей этих поколений и средняя сумма текущих взносов: на 39% и 61% соответственно. Любопытна и динамика по отраслям: самый большой рост по числу новых участников КПП мы фиксируем в финансах (+159%), логистике (+120%), промышленности (82%) и IT (+62%). В некоторых из этих сфер эксперты говорят о дефиците кадров, остальные компании следуют за общим трендом на долгосрочное партнёрство с сотрудниками, чтобы удерживать их в условиях высокой конкуренции. Корпоративные пенсионные программы пока предлагают в основном крупные работодатели, для малого и среднего бизнеса такой формат не очень удобен. Однако, по данным исследования СберНПФ и Работа.ру, треть (33%) компаний этого сегмента готова софинансировать счета своих сотрудников в программе долгосрочных сбережений. Причём закон уже даёт такую возможность, не хватает только соответствующих налоговых льгот. Такие дополнения поддержат и малый бизнес, и культуру долгосрочных сбережений в России», ― Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.