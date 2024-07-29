106,1 тыс. руб. – средний размер лимита по кредитным картам в июне

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года средний размер лимитов по выданным кредитным картам составил 106,1 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,9% (в мае 2024 года – 102,1 тыс. руб.).

Наибольший средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ в июне 2024 года отмечен в:

Москве (145,5 тыс. руб.),

Московской обл. (128,2 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (125,8 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (125,7 тыс. руб.),

Приморском крае (118,3 тыс. руб.).

Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего размера лимитов по кредитным картам в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали:

Тульская область (+7,1%),

Ставропольский край (+7,1%),

Воронежская обл. (+6,7%),

Ханты-Мансийская АО (+6,1%),

Красноярский край (+6,0%).

В Москве данный показатель за месяц не изменился, а в Санкт-Петербурге увеличился на 1,5%.

«В последние месяцы средний размер лимитов по выданным кредитным картам стабилизировался на уровне 100–110 тысяч рублей, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом некоторое увеличение данного показателя в июне наблюдалось на фоне снижения количества выданных кредитных карт, что во многом является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. При этом также стоит отметить, что банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования».