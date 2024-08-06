Дом, парящий над Ангарой. Десять особенностей клубного дома RiverАng

Архитектурная композиция из четырёх восьмиэтажных зданий, как будто зависающих над Ангарой, на высоком стилобате в стеклянном контуре, в котором отражается водная гладь, – девелоперская компания «ГорСтрой» презентовала свой новый проект бизнес-класса RiverАng (РиверАнг) на крутом склоне реки в Октябрьском округе Иркутска агентствам недвижимости. Представители рынка сошлись в единодушном мнении – ничего подобного в городе ещё никто не строил, и этот комплекс в формате клубного дома однозначно станет одним из самых красивых и заметных в Иркутске. В чём заключается неординарность проекта, что легло в основу его концепции, как идёт строительство и каким будет дизайн пентхаусов клубного дома – читайте в нашем обзоре.

Николай Кузаков, директор компании «ГорСтрой»:

– Компания «ГорСтрой», работающая на рынке более 15 лет, сегодня выходит на новый этап развития. В настоящее время в нашем портфеле – более миллиона квадратных метров запроектированных зданий и сооружений, более 200 тысяч квадратных метров, построенных и введённых в эксплуатацию. RiverАng – девятый жилой проект компании, который мы реализуем в Иркутске.

В конце прошлого года мы приняли решение создать коммерческую службу и самостоятельно осуществлять продажи наших объектов. Очередной ступенькой эволюции этого направления работы стала организация агентского канала, поскольку именно сотрудники агентств недвижимости напрямую общаются с нашими клиентами, помогают сформировать их потребности и понять, какой проект может их закрыть. Поэтому мы, как клиентоцентричная компания, хотим через агентский канал получать обратную связь о пожеланиях наших клиентов: как должна выглядеть квартира в плане удобства, эргономики, планировок, дизайна и так далее. Ведь человек, который хочет приобрести недвижимость, гораздо лучше представляет, какой должна быть она и жилой комплекс, в котором она находится. Понятно, что все пожелания учесть невозможно, но стремиться к этому надо.

1. Айдентика с легендой

Наверное, в Иркутске нет ни одного человека, который бы не знал древнюю легенду о суровом Байкале и его дочери – красавице Ангаре, которая сбежала к своему возлюбленному Енисею. И именно она вдохновила создателей фирменной айдентики бренда клубного дома RiverАng.

– Там, где бежала Ангара, она бросала волшебные бусы, чтобы в этих местах зарождались огни жизни и росли города. Первым на этом пути вырос Иркутск. И сейчас здесь – на первой береговой линии реки – растёт модный клубный дом RiverАng. Таким гармоничным образом мы интегрировали старинную легенду в нашу айдентику, – рассказала руководитель отдела маркетинга и рекламы компании «ГорСтрой» Стелла Маркова.

Тема Ангары, реки, воды, по словам Стеллы, пронизывает всю коммуникационную стратегию бренда, начиная с нейминга: она прослеживается в логотипе клубного дома, где буквы R и A соединяются в одной точке и словно отражают друг друга, как в зеркальной водной глади.

А слоган бренда «Открой новый мир» предлагает потребителю попробовать то, чего ранее в Иркутске не было: новую локацию, новую архитектуру, новый образ жизни – одновременно в городе и на природе.

Фото предоставлено компанией

2. Архитектура, созвучная природе

Человека встречают по одёжке, гласит русская пословица, и она вполне применима, когда речь идёт, например, о… жилом комплексе, так как первоначально мы оцениваем его по внешним данным: архитектуре зданий, стилистике и дизайну фасадов. Главный архитектор клубного дома RiverАng Александр Янов отметил, что композиционная застройка этого проекта, с одной стороны продиктована сложным рельефом земельного участка с перепадом высот примерно 20 метров, а с другой – близостью береговой линии реки.

– Мы спланировали объект, который выстраивается вдоль береговой линии и разделён на секции, чтобы обеспечить привлекательные виды для максимального количества квартир. Композиционно, это четыре секции, расположенные на стилобате, встроенном в склон, но при этом как будто повисающем над плоскостью реки. Благодаря такому приёму и перепаду высот, мы, во-первых, сформировали дворовое пространство без машин на стилобате, так как жилой комплекс – это камерная приватная территория, где человек должен чувствовать себя в безопасности. Во-вторых, продолжили концепцию, которая заложена в любимой горожанами Верхней Набережной: это активное общественное пространство в стеклянном стилобате с магазинами, коммерческими помещениями, кофейнями, ресторанами и другими функциональными объектами.

Фото предоставлено компанией

3. Эстетический якорь

Как подчеркнул Александр, проектируя жилые объекты, он ставит более глобальную цель, чем просто создать безопасные условия для жильцов. Нужно также изменить городскую среду, чтобы жилой комплекс был интересен по многим параметрам.

– В проекте RiverАng было важно сформировать такие архитектуру и силуэт жилого комплекса, которые станут эстетическим якорем Октябрьского района, будут привлекать внимание и взгляды. Поэтому не случайно были выбраны и цвета фасада: бирюза и патинированная медь, олицетворяющие связь с водой, и светло-серая гамма как отсыл к тому, что жилой комплекс находится в городской среде. Кроме того, тема реки нашла отклик в пластике фасадов: подобно волне, лоджии где-то выдавливаются, а где-то, наоборот, западают относительно плоскости фасадов. Силуэтность домам придаёт антресольный уровень с индивидуальными террасами на крышах, откуда открываются, пожалуй, лучшие виды на город и Ангару.

Фото предоставлено компанией

4. Передовые решения

Как рассказал руководитель проекта и службы подготовки строительства «ГорСтрой» Иван Мотевич, для реализации проекта, который отличается сложными техническими решениями, впервые применяемыми в Иркутске, компания привлекла к проектированию один из передовых московских научно-исследовательских центров «Строительство» при НИИОСП имени Герсеванова. Кроме этого, часть работ выполняла крупная компания из Новосибирска ООО «Райдекс», специализирующаяся на механизированном устройстве подземных подпорных сооружений и подпорных стен.

5. Профессионализм и открытость

Чтобы проект обрёл жизнь, его надо реализовать, и это – задача строителей. Как подчеркнула директор по строительству компании «ГорСтрой» Марина Ерёмина, RiverАng возводит команда, профессионализм которой полностью соответствует сложному объекту.

Кроме этого, Марина Ерёмина отметила, что современный покупатель хочет знать о строящемся объекте буквально всё: какой бетон используется, где и какой стоит насос и теплообменник, из чего будут двери и другие нюансы. Более того, все хотят попасть на объект, чтобы увидеть процесс своими глазами.

– Мы предоставляем такую возможность, поскольку на самом высоком уровне соблюдаем все требования по безопасности и культуре производства. У нас на стройке всё красиво, чисто, люди находятся на своих местах и заняты делом. Для экскурсий мы выделяем определённое время, предоставляем всю необходимую экипировку, проводим инструктаж, обеспечиваем сопровождение на стройплощадке.

Фото предоставлено компанией

6. Жизнь с видом на воду

80% россиян, согласно девелоперским опросам, хотят жить с видом на воду, и именно этот фактор, в первую очередь, определяет уникальность локации клубного дома RiverАng. Кроме этого, он расположен рядом с развитой социальной и коммерческой городской инфраструктурой. Здесь есть всё самое необходимое для жизни: детские сады, школы, магазины, медицинские организации, кафе, рестораны, места для отдыха и занятий спортом.

– Вдохновившись совмещением двух стилей жизни: ритмичным городским и спокойным загородным, при проектировании клубного дома мы не остановились в границах нашего земельного участка, а подписали с администрацией Иркутска соглашение о социально-частном партнёрстве по благоустройству набережной, прилегающей к клубному дому RiverАng. Это будет красивое пространство, наполненное презентабельной инфраструктурой, – рассказал коммерческий директор компании «ГорСтрой» Евгений Михалёв.

7. Этажей – мало, планировок – много

Концепция самого клубного дома продумана так, чтобы максимально предусмотреть все интересы жителей. В частности, он состоит из четырёх секций по восемь этажей, и такая этажность, по словам Евгения,– осознанный выбор девелопера, решившего отказатьсяот высотных зданий в пользу максимального удобства и комфорта жизни в клубном доме. Кроме этого, статус бизнес-класса проекта подчёркивает двухуровневая парковка на 168 мест, то есть с 50-процентной обеспеченностью машиноместами по отношению к количеству квартир.

– Если говорить о квартирах, то мы предлагаем клиентам более 30 планировочных решений на любой запрос, а панорамное остекление и угловые окна делают все комнаты просторными и светлыми – в том числе, за счёт высоты этажа 3,1 метра, которая превосходит общепринятую 2,8 метра. А на верхних этажах – в пентхаусах – высота потолков и вовсе составит более 7 метров, – поделился Евгений.

Фото предоставлено компанией

8. Удовольствие от жизни

Территория комплекса разделена на функциональные общественные пространства: амфитеатр для публичных мероприятий, зоны отдыха, места для прогулок, детские, спортивные и смотровые площадки, а также неактивные тихие зоны. Чтобы отвечать всем интересам своих клиентов, в RiverАng предусмотрена система «умный дом», которая включает в себя контроль допуска по технологии Face ID, распознаёт знаки автомобилей при въезде в паркинг, автоматически передаёт показания счётчиков, следит за инженерным оборудованием и обеспечивает жизнь всего комплекса.

– Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты возвращались домой не просто переночевать, а получали от жизни в клубном доме удовольствие, любили проводить здесь время с семьёй и друзьями, – подчеркнул Евгений.

9. Стиль начинается с «порога»

Безусловно, клубный дом RiverАng наполнен всеми атрибутами бизнес-класса, начиная от стильных парадных с просторными лобби. Их концепция тоже пронизана темой реки, воды, свободного пространства.

– Интерьер мест общего пользования наполнен интересными деталями, которые напоминают о природе и месте, где расположен клубный дом. Например, доминантой каждого лобби является большое живое дерево, символизирующее зелёный остров. Оно располагается на бетонном постаменте, облицованном зеркальным поясом, который даёт ощущение, что дерево парит в воздухе. А ещё из каждого лобби открывается великолепный вид на Ангару и набережную, – поделился дизайнер Павел Макотин.

В отделке лобби будут использованы материалы натуральных цветов и фактур: шлифованная нержавеющая сталь в облицовке стен даст очень мягкие и красивые градиентные отражения, похожие на отражения в водной глади. А лаковое стекло пыльного цвета в сочетании с живыми растениями по периметру стен будет напоминать утренний туман вдоль реки.

– Мы прочли облицовку стен лобби как аллегорию волн Ангары и придали им геометрию, которая вторит визуальной пластике фасада клубного дома RiverАng и в целом является логичным продолжением экстерьера. В итоге получился очень красивый ансамбль, – прокомментировал Павел.

10. Пентхаусы с характером

Ещё один атрибут статусности проекта – наличие пентхаусов. Их в клубном доме на берегу Ангары будет 12. Дизайн для трёх из них спроектировала амбассадор пентхаусов RiverАng Екатерина Плотникова. По словам дизайнера, вдохновением для неё также стала легенда об Ангаре и Енисее.

– Я всегда за то, чтобы у проекта была воодушевляющая легенда, и если она есть, то и интерьерные решения складываются особые, эксклюзивные. Например, главным действующим лицом в дизайне одного из пентхаусов стала Ангара – девушка, которая убежала к своему жениху, и поэтому его концепция получилась светлая, прозрачная, хрустальная. Мне хотелось использовать минимум фактур и цвета, с преобладанием стекла, зеркал, потому что они символизируют воду, и таким образом подчеркнуть весь объём пространства и его открытость.

Ещё один пентхаус – это более мужская, брутальная история. Здесь в интерьере больше цвета, дерева, ярких модных эмоциональных акцентов. Конечно, есть и стекло, и зеркала, потому что тема воды является объединяющей во всех интерьерах. И третий пентхаус – это как раз то самое спокойствие, которое, наверное, получается, когда встречаются несколько эмоций. Я бы его назвала «пентхаус осознанности», когда хочется спокойствия и уравновешенности. Здесь тоже минимум материалов, отделок и максимум воздуха.

При этом у всех пентхаусов есть много общих плюсов. В первую очередь – это высота потолков, достигающая семи метров, вариативность планировочных решений, панорамное остекление и вдохновляющий вид, который для многих является одним из главных факторов при выборе недвижимости. Кроме того, в пентхаусах есть открытые террасы, также позволяющие наслаждаться окружающими видами.

Фото предоставлено компанией

«Этот проект вызывает гордость»

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка:

– С компанией «ГорСтрой» нас связывает давнее сотрудничество, мы совместно реализовали не менее шести проектов, и каждый из них в чём-то был уникальным. Но RiverАng вызывает особую гордость, потому что это не только неординарное инженерное и архитектурное решение, но и очень красивый дизайнерский проект. А его реализацию, наверное, будут изучать как строительный опыт, потому что в Иркутске практически нет ничего подобного. И мне даже захотелось жить в этом прекрасном клубном доме, который кардинально изменит внешний вид Верхней Набережной.

Мне очень приятно, что именно Сбер помогает в реализации этого проекта. И это не только проектное финансирование, но и наши ипотечные программы, наша платформа Домклик. Уверена, что проект RiverАng будет успешным, и в дальнейшем компания продолжит украшать Иркутск такими же невероятными жилыми комплексами.

«Прекрасный проект в нужном месте»

Александр Халтурин, генеральный директор компании «Синергия Девелопмент Групп»:

RiverАng – прекрасный проект в нужном месте. Думаю, он будет востребован клиентами. Компания «ГорСтрой» – наш хороший партнёр, с которым мы реализовали не один проект – это ЖК «Перспектива», «Соседи», «Скандинавия». В проекте клубного дома RiverАng мы также сотрудничаем по агентскому каналу.

Этот проект я знаю давно. Здорово, что девелопер Николай Кузаков и архитектор Александр Янов увидели потенциал в непростой площадке и смогли сделать то, к чему не был готов никто в Иркутске. О серьёзности их подхода к проекту говорит тот факт, что к нему были привлечены ведущие научные строительные организации страны, кроме того, серьёзный контроль осуществляется со стороны государства. У «ГорСтроя» отличная команда, уверен, что у компании всё получится.

«Это отличается от того, что предлагает рынок»

Игорь Прудников, руководитель иркутского офиса федеральной сети агентств недвижимости «Высоцкий эстейт»:

– Я всегда очень осторожно отношусь к слову «уникальный», но RiverАng – действительно, очень необычный проект, гармонично вписывающийся в территорию, на которой расположен. Кроме того, он откликается на запросы клиентов и поэтому востребованный. На рынке Иркутска не так много очень качественных проектов, а они нужны: люди нажились в больших ЖК и хотят чего-то более презентабельного, если им позволяют средства. Например, недвижимость в клубном доме приобрели два наших клиента, переезжающие из Ново-Ленино. Уверен, что у этого проекта – хорошие перспективы. Он выделяется на фоне того, что сейчас предлагается на рынке, даже в районе Ангары. Надо отдать должное «ГорСтрою» – компания хочет не просто построить «что-то», она стремится оставить свой заметный след в архитектурной истории Иркутска.

И ещё «ГорСтрой», – пожалуй, единственная компания, которая обратила внимание на агентства недвижимости, организовав агентский канал. Уверен, что наше сотрудничество будет для неё солидным подспорьем в продажах.

«У Иркутска есть спрос на клубный формат»

Наталья Полянцева, специалист по недвижимости агентства «Департамент недвижимости»:

– Мне кажется, что место, где находится RiverАng, – самое красивое в Иркутске, плюс к этому компания будет обустраивать его не только для жителей клубного дома, но и в целом для горожан, а значит, создаст совсем другой уровень жизни для всех. Кроме того, амбициозный и красивый проект привлечёт в этот район людей особого статуса, что тоже придаст ему определённую ауру. Спрос на недвижимость в клубном доме есть, люди хотят жить в домах высокого уровня, бизнес-класса: уютных и приватных. Также квартиры в RiverАng привлекательны с точки зрения инвестиционных вложений. Я думаю, что на момент сдачи жилого комплекса цена за квадратный метр здесь будет совсем другая, нежели сейчас.

riverang.ru

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