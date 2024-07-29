Свой Банк вошел в топ-25 банков России по росту вкладов

Свой Банк улучшает свои позиции в рейтинге крупнейших банков России по объему вкладов физических лиц. Банк занял 24 место по приросту суммы привлеченных средств населения по итогам I полугодия 2024 года.

Аналитики сервиса «Бробанк» провели исследование, охватившее результаты 280 российских банков, привлекающих средства населения. Эксперты учитывали объемы срочных депозитов, средства на банковских картах и иные суммы, размещенные на заранее оговоренный период.

Как отмечается в отчете, по состоянию на 1 июля 2024 года общий объем привлеченных средств населения в кредитных организациях составил 32,2 трлн рублей, что на 513,2 млрд рублей больше, чем месяцем ранее (+1,62%). Прирост депозитного портфеля во II квартале был зафиксирован у 115 финансовых учреждений. Впечатляющая динамика (+12,17%) в апреле-июне позволила Своему Банку подняться на 7 позиций и занять 84 место по общему объему депозитного портфеля (8,1 млрд рублей). По итогам всего полугодия прирост составил 4,19 млрд рублей или 107,14%.

«Мы гордимся достигнутыми результатами и благодарны нашим вкладчикам за доверие», — отметил Никита Игнатенко, директор Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк».