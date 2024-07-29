Компания Эн+ объявляет о старте регистрации для участия в экологическом проекте «360»

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ объявляет о начале регистрации в волонтерском экологическом проекте «360». В этом году он пройдет 10 августа и станет самым масштабным за 14 лет.

В мероприятии примут участие 1 500 добровольцев из Иркутской, Нижегородской областей, Красноярского края, Республики Бурятия и Забайкальского края. География проекта охватит 12 городов и поселков страны: Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Ангарск, Железногорск-Илимский, Дивногорск, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Северобайкальск, Красный Чикой, Тулун и Черемхово.

Активисты соберут и отсортируют мусор, установят информационные таблички, организуют экологические развлекательные программы, активности для детей.

На Байкале экологический десант высадится у залива Курма Ольхонского района, в Темной Пади рядом с КБЖД, возле поселков Гремячинск и Турка Прибайкальского района.

Любой желающий может включиться в проект. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте.

С начала года свыше 450 волонтеров из Иркутска, Братска и Нижнего Новгорода уже очистили территорию, площадью 42 гектара, в том числе на территории Прибайкальского национального парка, на берегу реки Ангара, Иркутского, Братского водохранилища, прибрежной полосе реки Ока.

Инициатором волонтерского проекта «360» в 2011 году выступил основатель Эн+ Олег Дерипаска. За это время его участниками стали более 168 000 человек. За годы проекта собрано и утилизировано 4,7 тысяч тонн мусора в различных регионах России.

«360» - часть комплексной программы Эн+ «Мир со знаком плюс», цель которой - защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий.