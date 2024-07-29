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Четверть россиян никогда не ездили за рубеж, а 40% были там три и более года назад

Каждый четвертый россиянин никогда не был за границей, а большинство побывавших в других странах последний раз ездили за рубеж более трех лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование».

Абсолютное большинство россиян (81%) в этом году проведут отпуск в России. Основная причина, по которой люди не рассматривают отдых за рубежом, — рост цен на перелеты, отели и прочие составляющие поездки: на это указали более половины респондентов  (57%). Каждый седьмой (14%) признался, что хотел бы посетить именно российские локации, а 8% не могут поехать за рубеж из-за отсутствия загранпаспорта. Лишь 6% опрошенных отмечают незнание иностранного языка весомой причиной отказа от путешествий в другие страны. 

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Опрос также показал, что каждый четвертый россиянин (24%) за рубежом никогда не был. Первое место в «рейтинге» регионов, жители которых никогда не были за границей, заняла Челябинская область — почти треть ее жителей никогда не выезжали за пределы страны (31%). На втором месте Тюменская область с почти идентичным результатом (30%). Тройку лидеров замкнули Нижегородская и Новосибирская области — по 29%. В топ-5 также вошли Омская (28%) и Свердловская области (26%).

Рейтинг регионов, жители которых никогда не были за границей:

  1. Челябинская область —31% 
  2. Тюменская область — 30%
  3. Нижегородская область — 29%
  4. Новосибирская область — 29%
  5. Омская область — 28% 
  6. Свердловская область — 26%
  7. Красноярский край — 26%
  8. Москва и Московская область — 25%
  9. Пермский край — 25%
  10. Республика Татарстан — 25% 
  11. Краснодарский край — 24% 
  12. Воронежская область — 24%
  13. Ростовская область — 23%
  14. Ленинградская область — 22%
  15. Башкортостан — 22% 
  16. Самарская область — 22% 
  17. Волгоградская область — 13% 

Респондентам, которые уже бывали за рубежом (76% от общего количества участников опроса), было предложено рассказать, когда они последний раз посещали другие страны. Оказалось, что лишь 26% выезжали за рубеж в прошлом году. Каждый десятый из опрошенных ездил за границу последний раз в 2022 году. Оставшиеся 40% путешествовали в другие страны три и более года назад (в частности, 18% — три года назад, 13% — четыре года назад и 9% — более пяти лет назад).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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