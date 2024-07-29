Четверть россиян никогда не ездили за рубеж, а 40% были там три и более года назад

Каждый четвертый россиянин никогда не был за границей, а большинство побывавших в других странах последний раз ездили за рубеж более трех лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование».

Абсолютное большинство россиян (81%) в этом году проведут отпуск в России. Основная причина, по которой люди не рассматривают отдых за рубежом, — рост цен на перелеты, отели и прочие составляющие поездки: на это указали более половины респондентов (57%). Каждый седьмой (14%) признался, что хотел бы посетить именно российские локации, а 8% не могут поехать за рубеж из-за отсутствия загранпаспорта. Лишь 6% опрошенных отмечают незнание иностранного языка весомой причиной отказа от путешествий в другие страны.

Опрос также показал, что каждый четвертый россиянин (24%) за рубежом никогда не был. Первое место в «рейтинге» регионов, жители которых никогда не были за границей, заняла Челябинская область — почти треть ее жителей никогда не выезжали за пределы страны (31%). На втором месте Тюменская область с почти идентичным результатом (30%). Тройку лидеров замкнули Нижегородская и Новосибирская области — по 29%. В топ-5 также вошли Омская (28%) и Свердловская области (26%).

Рейтинг регионов, жители которых никогда не были за границей:

Челябинская область —31% Тюменская область — 30% Нижегородская область — 29% Новосибирская область — 29% Омская область — 28% Свердловская область — 26% Красноярский край — 26% Москва и Московская область — 25% Пермский край — 25% Республика Татарстан — 25% Краснодарский край — 24% Воронежская область — 24% Ростовская область — 23% Ленинградская область — 22% Башкортостан — 22% Самарская область — 22% Волгоградская область — 13%

Респондентам, которые уже бывали за рубежом (76% от общего количества участников опроса), было предложено рассказать, когда они последний раз посещали другие страны. Оказалось, что лишь 26% выезжали за рубеж в прошлом году. Каждый десятый из опрошенных ездил за границу последний раз в 2022 году. Оставшиеся 40% путешествовали в другие страны три и более года назад (в частности, 18% — три года назад, 13% — четыре года назад и 9% — более пяти лет назад).