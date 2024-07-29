Сапбордистов предупредили об административных штрафах при плавании на Слюдянском озере

Оно находится в Иркутской области.

Дирекция по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) проводит природоохранные мероприятияя на Слюдянском озере, где произрастает краснокнижное растение кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida). Сотрудники дирекции проводят разъяснительные беседы с посетителями озера, информируя их о важности сохранения экосистемы и уникальной популяции кувшинки.

На территории установлены информационные щиты, напоминающие о необходимости соблюдения правил поведения на озере. Поскольку это особо охраняемая природная территория, на ней введен режим особой охраны, направленный на защиту редких растений и их среды обитания от негативного воздействия человека.

– Плавая на сапах по озеру, люди несознательно повреждают растения, тем самым нанося ущерб популяции кувшинок. У каждого из вас еще есть время полюбоваться цветением, но помните, рвать кувшинки, плавать в озере, мусорить и загрязнять воду запрещено, так как любое вмешательство человека в хрупкую экосистему губительно скажется на популяции растения, - отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Сергей Нестеров.

За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу Иркутской области, предусмотрена административная ответственность согласно закону Иркутской области от 10 октября 2008 года № 87-оз.