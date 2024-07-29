Состоялась рабочая встреча Анатолия Серышева и Игоря Кобзева

29 июля состоялась рабочая встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Игорь Кобзев доложил о ситуации с паводками в регионе. Он отметил, что постепенно ситуация стабилизируется, территории освобождаются от воды. В частности, вода ушла с 27 участков в Тайшетском районе и с трех - в Тулунском. Подтопленных жилых домов нет.

На данный момент подтоплены пять приусадебных участков в трех населенных пунктах двух районов области. Три участка в Черемховском и два – в Тулунском. Так, в Нижнеудинске в пункте временного размещения находятся два человека, детей нет.

– Продолжаем мониторинг. Восстановливаем участки дорог, поврежденных паводком. По части отрезков открыт проезд в Тайшетском, Чунском районах. Кроме того, на некоторых участках организован временный объезд. В Нижнеудинском районе, на подъезде к Шумскому повышается уровень реки Мут. Подмывает мост. Проезд есть. За ситуацией следит Дорожная служба Иркутской области, - отметил Игорь Кобзев.

Губернатор также добавил, что за минувшие выходные в Приангарье потушили пять лесных пожаров в Киренском и Усть-Кутском районах. Идет тушение девяти ранее зарегистрированных и действующих пожаров на общей площади 3270 гектаров: пяти – в Мамско-Чуйском районе, четырех – в Бодайбинском районе.

Ситуация с задымленностью в Бодайбинском районе, причиной которой является дым от лесных пожаров на территории соседней Республики Саха (Якутия), стабилизируется.

Анатолий Серышев и Игорь Кобзев также обсудили рабочую поездку полпреда в регион, которая состоится в ближайшее время.

Анатолий Серышев примет участие в открытии окружного этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0.» для команд регионов Сибири. Торжественная церемония открытия игры состоится 31 июля в Доме молодежи в Иркутске Участниками окружного этапа станут почти 200 человек – по две команды в возрастных категориях 11-13 лет и 14-17 лет от каждого из регионов СФО.

В программу включены состязания как для команд, так и по отдельным воинским специальностям, в том числе: инженерно-саперное дело, основы управления и противодействия беспилотным летательным аппаратам, топография, спортивное ориентирование и корректировка, штурм и тактика боя в ограниченном пространстве, военно-полевая медицина, основы военной журналистики, кибербезопасность, фактчекинг и противодействие фейковой информации. Состязания пройдут на трёх площадках – Учебный центр Росгвардии, Военно-исторический музей им. А. Расторгуева и Иркутский городской центр «Патриот».