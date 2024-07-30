Иркутская область на 29 месте в России по перспективности трудоустройства

Аналитики hh.ru представляют Рейтинг регионов страны по перспективности трудоустройства в 3 квартале 2024 года. На первом месте оказалась Амурская область, а среди сибирских регионов наиболее высокие позиции в рейтинге заняла Новосибирская область.

Лидером российского Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в 3 квартале 2024 года стала Амурская область, набравшая 77,95 баллов. Кварталом ранее регион занимал второе место в рейтинге с показателем 76,45 баллов, на первом месте была Республика Татарстан, которая переместилась в третьем квартале на две позиции вниз, и заняла третью строчку рейтинга с результатом 77,04 балла.

Среди регионов Сибирского ФО наиболее высокие позиции в рейтинге заняла Новосибирская область – она находится на 11 месте с результатом 74,28 баллов.

По сравнению с предыдущими замерами во втором квартале, регион улучшил свои позиции, и поднялся на 5 позиций выше (с 16-й строки). Также в топ-15 мест с наилучшими условиями по перспективности трудоустройства вошел еще один сибирский регион – это Кузбасс (13 место, 74,11 баллов). А Омская область, хотя и не вошла в число лидеров, показала наиболее высокий рост позиции в 3-м квартале относительно второго: она поднялась в рейтинге на 11 строк выше, чем в предыдущем квартале, и заняла 22 место.

Иркутская область на 29 месте в рейтинге регионов (73,13 баллов), и по сравнению с предыдущим кварталом она опустилась на 4 позиции вниз. В третьем квартале медиана предлагаемых зарплат здесь составила 69 500 рублей, при этом прожиточный минимум – 17 854 рублей. Средняя конкуренция за рабочие места находится на уровне 3,2 резюме на вакансию (совпадает с показателями в целом по стране), а безработица составила 3,3%.

Москва оказалась на 62 месте (69,62 балла), и за три месяца столица потеряла одну позицию. Отметим, что в Москве наблюдается более высокая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (4,4 резюме на вакансию против 3,2 в целом по РФ), а также низким соотношением медианной заработной платы к прожиточному минимуму (92 200 руб. к 25 879 руб.).

В целом за квартал наиболее существенно упали позиции Ненецкого АО – с 42 места регион опустился сразу на 70 место, итоговый балл упал на 3,27 пункта (с 71,51 до 68,23). За последние три месяца в регионе вырос уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места с 3,1 до 3,5 резюме на вакансию.

И наоборот, значительнее всего улучшила свое положение в рейтинге Республика Бурятия, которая поднялась с 39 на 9 место. За квартал итоговый балл региона вырос на 2,57 пункта (с 71,79 до 74,36). Наиболее существенные изменения коснулись уровня предлагаемой зарплаты: медиана выросла на 9 200 руб. (с 68 400 руб. до 77 600 руб.). При этом снизилась доля тех соискателей, которые хотели бы уехать из региона (с 1,7% до 1,3%) и выросла доля тех, кто точно к переезду не готов (с 76,0% до 80,3%).

«Проблема нехватки людей давно вышла за рамки одной конкретной компании и стала общегосударственной задачей. Более того, субъекты федерации конкурируют друг с другом за трудовые ресурсы. Важнейшую роль здесь играет синергия регионов и предприятий, комплексный подход к бренду территории и бренду каждого конкретного работодателя. Сегодня общий имидж регионов редко совпадает с теми перспективами, которые открывает для соискателей локальный рынок труда. Например, Москва, которая традиционно является местом притяжения человеческого капитала, может оказаться далеко не лучшим городом для трудоустройства – конкуренция за рабочие места в столице одна из самых жестких в стране, а привлекательность заработных плат теряется на фоне высокой стоимости жизни. Не случайно столица не вошла даже в топ-15 регионов РФ по перспективности трудоустройства. В то же время Амурская область, которая заняла первое место в рейтинге, может предложить соискателю не только большое разнообразие рабочих мест с низкой конкуренцией, но и достойный уровень оплаты труда при низкой, относительно Москвы, стоимости жизни», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.