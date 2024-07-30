Российский рынок продолжает стремительно снижаться

Индекс МосБиржи закрылся с серьёзными потерями на новом двухнедельном минимуме - 2906 п. (-2,88%). По мнению экспертов БКС Мир инвестиций, на рынок сейчас давят сразу несколько факторов – жёсткая денежно-кредитной политика, а также ситуация на сырьевом и валютном рынках.

Но главным негативом для российских акций, вызвавшим их распродажу еще в пятницу, остается стремление Банка России дольше сохранять ключевую ставку на высоком уровне.

– Жесткие денежно-кредитные условия не только увеличивают издержки компаний по обслуживанию корпоративного долга, но и ослабляют потребительскую и деловую активность, что ухудшает долгосрочные финансовые показатели бизнеса. К тому же высокие доходности облигаций делают их более привлекательными для вложений, чем акции, – поясняют эксперты БКС.

На валютном рынке рубль продолжает укрепляться, что негативно сказывается на бизнесе российских компаний и российском бюджете.

Поводом для снижения нефтяных цен выступает экономическая неопределенность в мире, которая ставит под угрозу долгосрочные перспективы сырьевого спроса.