В Иркутске моют улицы

А также проводят комплексную уборку улиц, как с применением спецтехники, так и ручного труда.

В Иркутске проводят влажную уборку дорог. Так, за последние сутки её выполнили на Профсоюзной, Пушкина, Терешковой, Кайской, Лермонтова, Гоголя, 2-й Железнодорожной, Маяковского, Джамбула, Челнокова, Боткина, Маршала Конева, Воровского, Трактовой, Старо-Кузьмихинской, Сергеева, Советской, Седова, Байкальской, Ширямова, Рабочей, Карла Маркса, Ленина, 5-й Армии, Марата, Степана Разина, Чкалова, Красного Восстания, 3-го Июля, Декабрьских Событий, на бульваре Гагарина, объездной Первомайского и Университетского, Знаменской развязке.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, уборка улиц проводится комплексная – применяется спецтехника – КАМАЗы, грейдеры, погрузчики, а также ПУМы и поливальные машины. Кроме того, вручную убирают тротуары, очищают от мусора и подстригают газоны, приводят в порядок пешеходные переходы, заездные карманы, мосты и путепроводы, очищают ливневую канализацию, моют урны, скамейки, ограждения, разделительные волны.