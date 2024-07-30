Подтоплений в Иркутской области нет

Вода ушла со всех приусадебных участков.

«На данный момент подтопленных приусадебных участков и домов в Иркутской области нет. За прошедшие сутки все территории освободились от воды. В связи с этим оперативная группа МЧС России покидает подтопленные районы», – пишет губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Также в пострадавших населенных пунктах завершается работа межведомственных групп. Они оценивают ущерб, нанесенный паводками.

Ранее в Приангарье из-за дождей ввели режим повышенной готовности.