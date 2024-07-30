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Минфин снизил план по возврату долгов регионов вдвое

В 2024 году субъекты должны вернуть в федеральную казну почти 34 млрд рублей по госкредитам – вдвое меньше предусмотренного в финансовом плане. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты.

В 2024-м регионы РФ должны будут вернуть в федеральную казну 33,8 млрд рублей по бюджетным кредитам, говорится в заключении Счетной палаты на обновленный финансовый план. Это вдвое меньше, чем изначально закладывалось в прогноз – 66 млрд рублей.

На начало мая субъекты перечислили только 52 млн рублей, следует из документа. Редакция направила запрос в Минфин.

Аудиторы объясняют снижение ожиданий тем, что 29 февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о списании двух третей долгов по бюджетным кредитам субъектам.

Ранее Иркутская область попросила дополнительные деньги на расселение аварийного жилья. В регионе идет устойчивый рост стоимости квадратного метра жилья. Поэтому губернатор Игорь Кобзев обратился к Министру строительства и ЖКХ России Иреку Энваровичу Файзуллину с просьбой оказать Приангарью содействие в получении дополнительного финансирования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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