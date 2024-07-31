«Когда всё хорошо в экономике, инвесторы предпочитают более развитые рынки, как Москва, Питер. И льготы в этот момент работают в меньшей степени. Но, когда ключевая ставка высокая, то благодаря мерам поддержки бизнеса, можно создать условия для развития регионов, они могут привлечь капиталы инвесторов и выиграть в этот момент конкуренцию у зрелых рынков», - рассказал в интервью SIA.RU директор Инвестиционной группы «РВМ Капитал» Феликс Блинов на Х Байкальском саммите РГУД в Иркутске.
Новости
«Реакция региональных рынков на льготную ипотеку оказалась крайне контрастной» – Михаил Хорьков, РГУД
«Выходим в два новых региона – Читу и Улан-Удэ» – Алексей Чудаков, alfa Development
«У регионов есть шанс выиграть конкуренцию у зрелых рынков»
«У регионов есть шанс выиграть конкуренцию у зрелых рынков»
/ Сибирское Информационное Агентство /
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