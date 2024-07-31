«У регионов есть шанс выиграть конкуренцию у зрелых рынков»

«Когда всё хорошо в экономике, инвесторы предпочитают более развитые рынки, как Москва, Питер. И льготы в этот момент работают в меньшей степени. Но, когда ключевая ставка высокая, то благодаря мерам поддержки бизнеса, можно создать условия для развития регионов, они могут привлечь капиталы инвесторов и выиграть в этот момент конкуренцию у зрелых рынков», - рассказал в интервью SIA.RU директор Инвестиционной группы «РВМ Капитал» Феликс Блинов на Х Байкальском саммите РГУД в Иркутске.