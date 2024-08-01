«Спрос на загородное жильё достаточно высокий. Люди хотят вернуться к своим истокам и жить в домах, которые не выше деревьев. Будущее – за мультиформатным жильём. Несмотря на турбулентную ситуацию в экономике, перспективы рынка загородного жилья я оцениваю позитивно. Более того, мы уже с командой готовим новый проект по Байкальскому тракту», - рассказал в эксклюзивном интервью SIA.RU автор загородного проекта «Горизонт» Антон Кондратьев на Х Байкальском саммите РГУД в Иркутске.
Новости
Готовим новый проект по Байкальскому тракту - Антон Кондратьев
«Самое ценное – люди». Проект «Горизонт» представили участникам X Байкальского саммита РГУД
«Реакция региональных рынков на льготную ипотеку оказалась крайне контрастной» – Михаил Хорьков, РГУД
Готовим новый проект по Байкальскому тракту - Антон Кондратьев
/ Сибирское Информационное Агентство /
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01августа
2024«Самое ценное – люди». Проект «Горизонт» представили участникам X Байкальского саммита РГУДПотрясающий вид на залив, приятная музыка, радость живого общения… Утром 17 июля, в самой высокой точке, на эксплуатируемой кровле трехэтажного дома в поселке «Горизонт» было людно. Здесь собрались участники и эксперты X Байкальского саммита РГУД. Знакомство с загородным проектом стало одним из пунктов программы традиционного проперти-тура. Руководитель «Горизонта» Антон Кондратьев провел экскурсию по поселку, показал фишки проекта и объяснил, почему главное – это жители.
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31июля
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31июля
2024«Выходим в два новых региона – Читу и Улан-Удэ» – Алексей Чудаков, alfa DevelopmentС чем приходится сталкиваться девелоперу, заходящему в “чужой” регион? Алексей Чудаков, сооснователь компании alfa Development, считает, что самое сложное – это сформировать хорошую команду и найти общий язык с местными властями. Опытом работы за пределами Иркутской области он поделился на X Байкальском саммите РГУД, состоявшемся в Иркутске.
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2024«У регионов есть шанс выиграть конкуренцию у зрелых рынков»«Когда всё хорошо в экономике, инвесторы предпочитают более развитые рынки, как Москва, Питер. И льготы в этот момент работают в меньшей степени. Но, когда ключевая ставка высокая, то благодаря мерам поддержки бизнеса, можно создать условия для развития регионов», - считает генеральный директор Инвестиционной группы «РВМ Капитал» Феликс Блинов.
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30июля
2024«КРТ – это про экономику и баланс интересов» – Дмитрий Некрестьянов, РГУД«КРТ– это прежде всего взаимодействие публичного субъекта и частного. Если этого взаимодействия нет, то ничего не получится. Все надо делать через экономику», – заявил в эксклюзивном интервью SIA.RU Дмитрий Некрестьянов – один из ключевых спикеров Х Байкальского саммита РГУД Дмитрий Некрестьянов, партнер адвокатского бюро “Качкин и партнеры” (Санкт-Петербург).
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