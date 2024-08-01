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Байкальский саммит РГУД
Готовим новый проект по Байкальскому тракту - Антон Кондратьев
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Готовим новый проект по Байкальскому тракту - Антон Кондратьев

«Спрос на загородное жильё достаточно высокий. Люди хотят вернуться к своим истокам и жить в домах, которые не выше деревьев. Будущее – за мультиформатным жильём. Несмотря на турбулентную ситуацию в экономике, перспективы рынка загородного жилья  я оцениваю позитивно. Более того, мы уже с командой готовим новый проект по Байкальскому тракту», - рассказал в эксклюзивном интервью SIA.RU автор загородного проекта «Горизонт» Антон Кондратьев на Х Байкальском саммите РГУД в Иркутске.


<p>Антон Кондратьев, автор загородного проекта «Горизонт» на Байкальском тракте в Иркутске.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Антон Кондратьев, автор загородного проекта «Горизонт» на Байкальском тракте в Иркутске.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Антон Кондратьев, автор загородного проекта «Горизонт» на Байкальском тракте в Иркутске.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Антон Кондратьев, автор загородного проекта «Горизонт» на Байкальском тракте в Иркутске.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Антон Кондратьев, автор загородного проекта «Горизонт» на Байкальском тракте в Иркутске.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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