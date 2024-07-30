РСХБ в Иркутской области выдал 2 млрд рублей по сельской ипотеке

За первые семь месяцев текущего года Россельхозбанк в Иркутской области выдал сельскую ипотеку на 2 миллиарда рублей, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Льготные кредиты оформили 397 семей. Средний чек ипотечного займа достиг отметки в 5,1 млн рублей.

«В сложившейся ситуации, когда по рыночным ипотечным программам действуют высокие процентные ставки, а также в связи с отменой ряда льготных ипотечных программ, спрос на загородную недвижимость только растёт. Сельская ипотека - это единственная из действующих льготных программ, условия по которой не поменялись после 1 июля 2024 года. На сегодняшний день она является самой выгодной и комфортной по условиям кредитования программой на рынке недвижимости» - отметила директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова.

В банке отметили, что возраст среднестатистического заёмщика помолодел. Чаще всего за кредитом обращаются семейные пары с детьми, в которых средний возраст супругов составляет от 20 до 40 лет. Более половины объема полученных банком заявок приходится на мужскую часть населения. Наибольший спрос на программу наблюдается в Иркутском, Эхирит-Булагатском, Усольском и Тайшетском районах, а также в Ангарском городском округе. В основном люди берут кредиты на покупку готового дома - около 86%, на ИЖС приходится лишь 14%, при этом объемы ИЖС с начала 2024 года увеличились на 5%.

После снижения первоначального взноса сельской ипотеки с 30% до 20% в начале 2024 года изменения в программу не вносились. Условия остались прежними, в том числе в части кредитуемых объектов. Сельская ипотека позволяет приобрести жилой дом, земельный участок или квартиру в доме до 5 этажей, расположенном в опорном населённом пункте. Максимальная сумма кредита на одного заемщика – шесть миллионов рублей. Если дом приобретают или строят супруги, то каждый из них вправе получить жилищный заём. Таким образом, максимальная сумма кредита может составить 12 миллионов рублей.

Всего за четыре года работы программы в Иркутской области с помощью льготного жилищного кредита в загородные дома переехали около 2,4 тысяч семей, на эти цели было выделено 7,4 млрд рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечного кредита можно в отделениях банка в г. Иркутск или в любом из дополнительных офисов, которые работают в 16 городах и районах Иркутской области, на официальном сайте www.rshb.ru и по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100.