«Реакция региональных рынков на льготную ипотеку оказалась крайне контрастной» – Михаил Хорьков, РГУД

Регионы по-разному ответили на стимулы льготной ипотеки – одни смогли нарастить объемы строительства, другие остались на прежнем уровне или даже сократили предложение, отреагировав только ростом цен. Такой разброс в условиях тотального дефицита кадров уже в ближайшем будущем отразится на конкурентоспособность городов за человеческий капитал, считает Михаил Хорьков, руководитель аналитической службы УПН, председатель комитета по аналитике РГУД.

По данным эксперта, в среднем по стране итогом четырех лет действия льготной ипотеки стал рост ипотечной задолженности более чем в два раза, рост цен в 2-2,5 раза, а вот объем текущего жилого строительства вырос всего на 15%. Но если рассматривать региональные рынки по отдельности, картина оказывается крайне контрастной.

«Мы видим, что одни регионы, города, например, Тюмень, Екатеринбург, смогли воспользоваться моментом: нарастили объемы строительства и увеличили предложение. Другие остались примерно на том же уровне. Скажем, Москва выросла совсем немного. А Санкт-Петербург вообще "сжался"», – комментирует Михаил Хорьков.

Иркутск на этом фоне смотрится неплохо. Аналитики отмечают рост и стройки, и предложения, хотя город и не вышел в лидеры по темпам насыщения рынка.

«Но с другой стороны, это была более-менее адекватная реакция на ипотечные стимулы», – констатирует Михаил Хорьков.

По его мнению, такая разница в реакции регионов на стимулы закладывает серьезную проблему на обозримое будущее. В условиях тотального дефицита кадров конкуренция за человеческий капитал между городами и регионами обостряется. И цена на недвижимость уже является одним из главных параметров оценки привлекательности городов. Это, убежден эксперт, будет серьезно влиять на миграционные потоки.

При этом аналитик не ждет фронтального снижения цен на рынке новостроек – максимум ограниченные скидки.

«У девелоперов есть согласованные с банками финмодели с достаточно высокими стартовыми расходами. Поэтому мы можем увидеть какие-то отдельные дисконты на определённые виды квартир, но условий для падения цен нет. Застройщики скорее будут вынуждены жертвовать темпами реализации проектов, чем ценами, рассчитывая на снижение ключевой ставки и нормализацию рынка ипотеки в будущем».