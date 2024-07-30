Иркутяне готовы потратить на покупку жилья 5,4 млн рублей

СберСтрахование провела исследование и выяснила, что в среднем жители Иркутска готовы потратить на покупку жилья 5,4 млн рублей, при этом 70% из них готовы взять для этого ипотеку.

Как и большинство россиян, иркутяне чаще присматриваются к новостройкам — 83% из них хотят приобрести новое жильё, 17% ориентируются на вторичный рынок. Оформить ипотечный кредит жители города планируют на 10 лет.

В среднем россияне готовы потратить на недвижимость в полтора раза больше, чем годом ранее — 6,1 млн рублей. Максимальную сумму (9,7 млн рублей) назвали жители Москвы, а минимальную (2,7 млн рублей) — Махачкалы.

Исследование показало, что каждый пятый россиянин (19,3%) рассчитывает закрыть ипотеку в ближайшие три года, в среднем по стране она есть у 15% людей. Среди опрошенных жителей Иркутска ипотеку оформили также 15%.

«Страхование недвижимости обязательно при покупке жилья в ипотеку, и в июле этого года для клиентов СберСтрахования оно стало значительно доступнее — благодаря снижению тарифов в среднем стоимость полиса уменьшилась на 45%. Всего с начала года СберСтрахование урегулировала более 3,7 тыс. страховых случаев по программам ипотечного страхования и выплатила клиентам свыше 800 млн рублей. Самая крупная выплата составила 9,1 млн рублей из-за пожара», — Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

По данным Домклик о заключённых ипотечных сделках Сбера в первом полугодии 2024 года, медианная сумма ипотечного кредита составила 3,78 млн рублей (в аналогичном периоде 2023 года — 3,27 млн), средний срок оформления ипотеки — 25 лет или 303 мес. (в аналогичном периоде 2023 года — 289 мес.). По типам недвижимости: на вторичную недвижимость пришлось 46,3% выдач, на новостройки — 32,4%, на ИЖС — 19%, остальное — 2,3%. В первом полугодии 2023 года: вторичная недвижимость — 68,6% выдач, новостройки — 23,7%, ИЖС — 5,7%.

«Результаты опроса показывают, что россияне очень ответственно относятся к вопросу покупки жилья. Мы видим значительное сокращение как сроков, за которые люди хотят выплатить ипотеку, так и среднего срока, на который планируют ее оформить. Такой кредит в перспективе требует большого внимания к планированию бюджета, чтобы сохранить благосостояние семьи. При этом важными инструментами, сопровождающими ипотечный кредит, остаются ипотечное страхование недвижимости и страхование жизни. Они обеспечат поддержку заёмщика в случае непредвиденных ситуаций с жильём или здоровьем и позволят избежать дополнительных финансовых расходов. С июля такие продукты с Сбере стали ещё доступнее: оформить полис ипотечного страхования жилья можно с выгодой до 45%, а жизни – до 70%», — Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

«Ипотека — это инструмент, который помогает людям осуществить мечту о собственном жилье. Сегодня воспользоваться им готовы 70% иркутян. При этом неотъемлемой частью ипотечного кредита является страхование — оно играет важную роль, обеспечивая финансовую защиту заёмщика в самых непредвиденных ситуациях. К тому же покрытие можно расширить, защитив на случай инцидента отделку, проводку, сантехнику и другое инженерное оборудование. Учитывая, что больше 80% жителей города ориентируются на покупку нового жилья, эта опция будет особенно полезна владельцам домов и квартир, перед которыми встанет задача ремонта», — Рушан Сахбиев, Председатель Байкальского банка.